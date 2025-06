Mundial de Clubes: por que Paulinho é pouco utilizado no Palmeiras? Abel Ferreira explica

Às vésperas do duelo contra o Al-Ahly, pela segunda rodada do Grupo A do Mundial de Clubes, na quinta-feira, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, em East Rutherford, e aproveitou para falar sobre a pouca minutagem do atacante Paulinho no time alviverde.

"Não posso usar o Paulinho mais de 30 minutos. Quando tem entrado, ajuda muito. Cabe a mim decidir quando e como tê-lo em campo. Sem dúvida poderia nos ajudar mais tempo, mas, infelizmente, como não está 100%, não posso utilizá-lo mais", disse Abel.

Paulinho chegou ao time do Palestra Itália se recuperando de uma fratura por estresse na tíbia da perna direita e ainda tenta alcançar sua melhor forma física. Até o momento, o atleta atuou em 12 jogos, somou 325 minutos em campo, marcou um gol e deu duas assistências.

O atacante foi contratado no início da temporada, vindo do Atlético-MG, por 18 milhões de euros (R$ 113 milhões). Como parte da negociação, os meio-campistas Gabriel Menino e Patrick foram transferidos em definitivo para o clube mineiro.

O próximo compromisso do Palmeiras será nesta quinta-feira, às 13h (de Brasília), novamente no MetLife Stadium, contra o Al-Ahly. Abel Ferreira, que recebeu cartão amarelo na estreia, está agora pendurado e, caso receba nova advertência, cumprirá suspensão automática na rodada seguinte.