Mundial de Clubes: Palmeiras atrasa chegada em Nova Jersey após voo adiado por mau tempo

New Jersey

O Palmeiras teve um dia conturbado na véspera do duelo contra o Al-Ahly, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. A viagem de Greensboro, na Carolina do Norte, para Newark, em Nova Jersey, atrasou e mudou a programação palmeirense.

O atraso foi cerca de uma hora e meia por causa do mau tempo na cidade sede do Palmeiras. Apenas às 14h30 (no horário local; 15h30, em Brasília), o voo pôde decolar em direção à Newark.

Somente Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva. Ele contou que, durante a espera para de fato deixar a Carolina do Norte, pôde acompanhar uma parte do empate entre Real Madrid e Al-Hilal.

Na zona mista, em que costuma haver contato com os jogadores, três atletas puderam conversar com a imprensa, mas nenhum titular. Passaram por ali os garotos Thalys, Benedetti e Luighi. Segundo comunicou o Palmeiras, a ideia era evitar o desgaste dos demais jogadores.

O cansaço, aliás, não é justificativa para o mau desempenho dos europeus no Mundial, segundo avaliou Abel Ferreira. "A questão física é tudo mentira porque quando jogamos o Mundial (agora Intercontinental) vamos com mais de 70 jogos. Isso é desculpa."

A partida entre Palmeiras e Al-Ahly ocorre às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium. Às 16h. O Inter Miami encara o Porto. Cada time do Grupo A têm um ponto, após dois empates por 0 a 0 na primeira rodada.