Movsar Evloev enfrenta Aaron Pico no UFC Abu Dhabi após nova frustração por título

Invicto e em grande fase, Movsar Evloev volta ao octógono em 26 de julho para encarar Aaron Pico, que estreia no UFC após trajetória de destaque no Bellator. O confronto, marcado como co-luta principal do UFC Abu Dhabi, surge após o russo ser novamente preterido na disputa pelo cinturão peso-pena (66 kg), mesmo com nove vitórias consecutivas na organização.

Em publicação nas redes sociais, Evloev revelou que o campeão Alexander Volkanovski demonstrou interesse no duelo, mas a organização optou por outro caminho e deve escalar o australiano apenas em setembro. Com isso, o nome de Yair Rodríguez pode assumir o protagonismo na corrida pelo title shot, que é o principal rumor no momento.

Do outro lado, Pico chega em alta, embalado por três triunfos seguidos - dois deles por nocaute ainda no primeiro round. A luta de cinco rounds promete impacto direto no cenário da categoria até 66 kg.

Nova divisão

Além do aguardado 'co-main event', o card em Abu Dhabi também marcará a estreia de Bryce Mitchell em uma nova divisão. Após o duro nocaute sofrido contra Jean Silva, o norte-americano encara Said Nurmagomedov em busca de recomeço na carreira, agora no peso-galo (61 kg).

O evento será liderado pelo confronto entre Robert Whittaker e Reinier de Ridder, ex-campeão duplo do ONE Championship. Com um card robusto, o UFC Abu Dhabi tem potencial para movimentar diretamente os rumos das divisões dos penas e médios (84 kg).

Abu Dhabi em alta

A capital dos Emirados Árabes segue como uma das principais praças internacionais do UFC. Somente em 2024, a cidade sediou dois eventos da liga - um card 'Fight Night' em agosto, com Sandhagen x Nurmagomedov como atração principal, e o UFC 308, em outubro, que contou com nomes como Ilia Topuria, Max Holloway, Khamzat Chimaev e o próprio Whittaker. Embora ainda não confirmado, é provável que a cidade receba mais uma edição numerada em outubro de 2025, além do já agendado card do dia 26 de julho.

Your official #UFCAbuDhabi main card ?

Get tickets ? https://t.co/ojDTmVzleU@VisitAbuDhabi | @InAbuDhabi | #InAbuDhabi pic.twitter.com/ZDPkQeLCsm

- UFC (@ufc) June 18, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok