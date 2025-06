Morumbis ganha nova identidade visual com materiais autoadesivos

Um dos maiores palcos do futebol brasileiro e mundial, o Estádio do Morumbi recentemente passou a se chamar Morumbis, em homenagem à icônica marca de chocolates BIS, detentora dos naming rights do espaço até 2026. Para adaptar toda a comunicação do estádio à nova identidade, foi necessária uma grande transformação visual na casa são-paulina, que passou por uma nova adesivação, realizada com o uso de materiais da Avery Dennison, empresa reconhecida no ramo de comunicação visual.

Segundo André Pires, Gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios Graphics da Avery Dennison para a América Latina, o projeto, iniciado em abril de 2024, está em fase final de implantação.

Além disso, ele conta que a reformulação envolveu desde placas de sinalização, áreas de circulação de torcedores e patrocinadores até elementos da ambientação institucional do clube. A operação foi conduzida em parceria com a Zoom Comunicação Visual.

"Esse projeto representa uma aplicação prática e de grande visibilidade do poder da comunicação visual. Atualizar um estádio com a dimensão do Morumbis, garantindo durabilidade, qualidade e um acabamento impecável foi um desafio que conseguimos superar graças à escolha certa de materiais e à sinergia com nossos parceiros", afirma o executivo.

Futebol apenas em julho

O futebol brasileiro está paralisado devido à realização da Copa do Mundo de clubes. O Morumbis só voltará a receber um jogo do São Paulo no dia 19 de julho, quando o Tricolor recebe o Corinthians, às 21h (de Brasília), pelo Brasileirão.