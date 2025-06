Mauro Cezar: Se o Flamengo vencer o Chelsea, não ache que ganharia o Inglês

Se o Flamengo bater o Chelsea e acabar com o tabu de 13 anos de times brasileiros sem vencer um europeu, é motivo de comemoração, mas não de ilusão, analisou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte desta quarta-feira (18).

O Chelsea atingiu seus objetivos na temporada, esse torneio não faz parte deles. Então, se o Flamengo fizer um grande jogo e eventualmente vencer o Chelsea, curta a vitória se acontecer, saboreie, se jogar bem e empatar, elogie o time, mas não fique achando que o Flamengo seria campeão da Premier League.

Não vai bater de frente com o Liverpool, jogar um campeonato inteiro, não vai estar nesse nível, infelizmente. Seria muito legal se estivesse, mas não vai estar.

Mauro Cezar

O colunista destacou que as boas atuações dos times sul-americanos contra os europeus na primeira rodada do Mundial geraram conclusões precipitadas.

O Borussia Dortmund, que sofreu para empatar com o Fluminense, por exemplo, não disputava uma partida oficial há um mês e desembarcou nos EUA sem ritmo de jogo.

Mauro Cezar ressaltou que o Chelsea deve mesclar o time contra o Flamengo e ficou marcado na temporada por tropeços em jogos com equipes menores da Inglaterra.

O Chelsea conseguiu tudo que queria na temporada, que era voltar à Champions League e ganhar o título europeu possível, que foi a Conference League, o terceiro em importância, mas é o que eles tinham. Ganharam e conseguiram o quarto lugar no Inglês.

O Chelsea é um time curioso: faz jogos grandes contra o G-6 do campeonato e costuma tropeçar em times mais fracos. Foi assim a temporada do Chelsea. É um time muito jovem, com média de idade de 24 anos, e o técnico Maresca já falou que vai revezar os jogadores.

Mauro Cezar

Flamengo e Chelsea se enfrentam na sexta (20), às 15h (de Brasília), na Filadélfia, no Lincoln Financial Field, mesmo palco da estreia do Rubro-Negro no Mundial de Clubes.

As duas equipes têm três pontos no grupo D após vitórias por 2 a 0 na estreia, com o Rubro-Negro à frente dos Blues nos critérios de desempate.

