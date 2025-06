Autor de gol contra River, japonês idolatra brasileiro que morreu este ano

O Urawa Reds, do Japão, foi derrotado por 3 a 1 pelo River Plate nessa terça-feira, no Mundial de Clubes de 2025. O único gol dos japoneses foi marcado de pênalti por Yusuke Matsuo, atleta que tem o ex-jogador brasileiro Leandro Domingues, que morreu recentemente aos 41 anos, como referência.

Idolatria por brasileiro

Matsuo exaltou o ex-atleta brasileiro, que tem passagens por Fluminense, Cruzeiro, Vitória e futebol japonês. Juntos, eles atuaram pelo Yokohama FC em 2019, e o japonês relatou que, apenas de observar o veterano, se inspirava.

Durante minha passagem pelo Yokohama FC, houve um jogador que se tornou uma figura especial: Leandro Domingues. Em 2019, quando entrei para o time, senti firmemente que 'é disso que se trata o futebol'. Lembro-me de ter aprendido muito apenas observando seu comportamento. Yusuke Matsuo, ao DAZN

O atacante do Urawa Reds ressaltou ainda a mesma intensidade com a qual Leandro jogava nos treinamentos e durante as partidas, colocando em pauta seu alto empenho dentro de campo.

Ao ver Leandro Domingues jogar, senti fortemente que o desempenho em uma partida não é mera coincidência, mas sim o resultado de um esforço acumulado. Ele jogou com a mesma paixão tanto nos treinos quanto na partida. Em particular, a pressão que ele exercia ao pedir a bola era tão intensa que os outros jogadores naturalmente sentiam que precisavam entregá-la a ele. Sua presença se destacava na equipe e ele influenciava aqueles ao seu redor com seu jogo.

Leandro Domingues morreu em abril deste ano, vítima de um câncer no testículo, que tratava desde 2022. O jogador foi ídolo no futebol japonês, atuando por Yokohama FC, Kashiwa Reysol e Nagoya Grampus, além de ter conquistado seis Campeonatos Baianos pelo Vitória.

Matsuo tem 27 anos e atua pelo Red Diamonds desde o final de 2023, após passagens por Sendai Uni, Yokohama e KVC Westerlo, da Bélgica.

O Urawa compõe o grupo E, ao lado dos argentinos, Monterrey, do México, e Inter de Milão, da Itália. O japoneses enfrentam os italianos no próximo sábado, às 16h, pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial.