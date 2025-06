Com ex-Palmeiras titular, City em câmera lenta bate Wydad no Mundial

Com Vitor Reis titular, o Manchester City venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0 nesta quarta-feira, em confronto pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. O jogo aconteceu no Lincoln Financial Field, na Philadelphia.

Os gols da partida foram marcados por Phil Foden e Doku. Com o resultado, o City alcançou os três pontos no grupo G, enquanto o Wydad se manteve com zero conquistados e -2 no saldo de gols. Al Ain e Juventus também se enfrentam nesta quarta, às 22h (de Brasília), e devem mudar as posições do quarteto.

O ex-zagueiro do Palmeiras começou com algumas falhas no confronto, mas logo pegou ritmo e fez atuação justa.

As equipes voltam a campo no próximo domingo: enquanto o Wydad enfrenta a equipe italiana, às 13h (de Brasília), o City duela contra os árabes, às 22h.

Como foi o jogo

Vitor Reis, em ação pelo Manchester City contra o Wydad Casablanca, pelo Mundial de Clubes Imagem: FRANCK FIFE / AFP

O City dominou o primeiro tempo, apesar de algumas oportunidades criadas pelo Wydad. Os ingleses tiveram as melhores chances da partida na primeira metade, com um gol marcado aos 2 minutos, por Foden, e um aos 42, por Doku. Os marroquinos somaram apenas 32% de posse de bola, mas quase conquistaram o empate em bela jogada do destaque da equipe, o atacante Lorch.

Na segunda etapa, os ingleses asseguraram a vitória, mas as duas equipes baixaram o ritmo e pouco criaram oportunidades de marcar mais gols. Apesar das substituições feitas por Guardiola, com as entradas de Rodri e Haaland, além do esforço impressionante do atacante Lorch pelo outro lado, as redes não balançaram e o jogo se manteve 2 a 0. Novamente, o City manteve posse de bola superior e longa quantidade de troca de passes.

Gols e destaques

Foden marcou o gol mais rápido do Mundial até o momento! Com apenas 2 minutos de jogo, o inglês criou a jogada na entrada da grande área e tocou para Savinho. O brasileiro finalizou e o goleiro deu rebote para o camisa 47, que finalizou no canto esquerdo para abrir o placar.

Quase um golaço do Wydad. Lorch recebeu dentro da grande área, deu chapéu em dois marcadores e tocou para a chegada de Mailula, atrapalhado por Zemraoui, que não conseguiu a finalização.

Doku ampliou! O atacante deu um golpe de artes marciais, aproveitando cobrança de escanteio de Phil Foden, e fez o segundo do City na partida, aos 42 minutos.

Benabid evitou o terceiro. Doku roubou a bola do zagueiro Guilherme, saiu cara a cara com o goleiro e finalizou, mas o paredão do Wydad fez bela defesa.

Rico Lewis foi expulso por acertar pé no rosto de adversário. O lateral deu carrinho na bola, acabou deixando o pé alto e acertou o rosto de Obeng na disputa no chão. O árbitro brasileiro expulsou de forma direta o camisa 82.

Haaland perdeu gol cara a cara. O centroavante foi acionado em velocidade, saiu de frente com o goleiro e acabou finalizando em cima de Benabid.

Ficha técnica

Manchester City 2 x 0 Wydad Casablanca

Competição: 1ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025

Local: Lincoln Financial Field - Philadelphia, EUA

Data e hora: 18 de junho de 2025, às 13h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti (BRA)

Assistentes: Danilo Manis e Rafael Alves (BRA)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gols: Foden, aos 2'/1ºT, Doku, aos 42/1ºT

Amarelo: Mailula (Wydad Casablanca)

Vermelho: Rico Lewis (Manchester City)

Manchester City: Ederson; Lewis, Vitor Reis, Aké e O'Reilly; Rejinders, Cherki (Haaland) e Foden (Gundogan); Doku (Rodri), Marmoush (Oscar Bobb) e Savinho (Matheus Nunes). Técnico: Pep Guardiola

Wydad Casablanca: Benabid; Boutouil, Guilherme Ferreira e Mijers; Moufid, Moubarik, Zemraoui (Malsa), Lorch (Aziz Ki) e Moufi; Amrabat (Obeng) e Mailula (Rayhi). Técnico: Mohamed Benhachem