Manchester City vence Wydad Casablanca na estreia do Mundial de Clubes

Pela primeira partida do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes, o Manchester City venceu o Wydad Casablanca por 2 a 0, no Lincoln Financial Field, na Filádelfia (EUA), nesta quarta-feira. Foden e Doku marcaram os gols da partida.

Assim, o Manchester City largou na liderança do Grupo G, com três pontos. Por sua vez, o Wydad Casablanca fica na lanterna, ainda sem pontuar. A tabela pode mudar nesta quarta-feira, às 22h (de Brasília), quando Juventus e Al Ain se enfrentam no Audi Field, em Washington D.C.

A próxima rodada do Grupo G será no domingo. O Manchester City enfrenta o Al Ain às 22h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Já o Wydad Casablanca encara a Juventus às 13h, no Lincoln Financial Field.

O jogo

O Manchester City abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo. Após grande jogada individual de Savinho, o atacante bateu cruzado, mas parou em grande defesa de Benabid. No rebote, Foden se antecipou e chutou para o gol vazio. Após o gol sofrido, o Wydad Casablanca foi para cima. Aos 31, Lorch aproveitou a falha do brasileiro Vitor Reis, ajeitou a bola para Mailula, que chutou para uma grande defesa de Ederson.

Apesar do susto, o Manchester City ampliou o placar aos 41 minutos da etapa inicial. Em escanteio cobrado por Foden, Doku se antecipou e marcou de voleio.

O segundo tempo não teve grandes chances. Com o jogo controlado, Guardiola, técnico do Manchester City, decidiu rodar o elenco, e as tentativas de contra-ataque do Wydad Casablanca não foram efetivas. A única boa chance foi aos 29 minutos, quando Haaland arriscou da entrada da área, mas errou o gol. Aos 42, o lateral Rico Lewis acertou o rosto de Obeng e recebeu o cartão vermelho.

Mesmo com um jogador a mais, o Wydad Casablanca não conseguiu criar boas oportunidades nos instantes finais da partida e não mexeu no placar.