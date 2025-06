Luisa Stefani derruba terceira melhor dupla do ano e vai às quartas do WTA 500 de Berlim

A tenista Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 26ª do mundo, e a húngara Timea Babos estrearam no WTA 500 de Berlim, na Alemanha, nesta quarta-feira, com vitória sobre as russas Diana Shnaider e Mirra Andreeva, dupla cabeça de chave 3 e terceira melhor do ano, de virada, por 2 sets a 1.

"Ótima vitória. O jogo estava mais para elas do que para nós até o final do segundo set, quando conseguimos uma quebra no 4 a 4. Foi muito parelho, saque a saque. A partir da quebra no segundo set, pegamos o momento, fizemos um match tie-break com solidez, com boas escolhas, execuções e conseguimos fechar. Feliz com a vitória, elas formam um ótimo time, boa dupla e ótimas jogadoras de simples", disse Luisa Stefani.

Tomorrow's line up is stacked - make sure you're there! ??#BTO pic.twitter.com/rfvKDC7jkE ? Berlin Tennis Open (@berlin_tennis) June 17, 2025

Diana Shnaider e Mirra Andreeva largaram em vantagem e venceram o primeiro set por 6 a 4. Em seguida, Stefani e Babos reagiram e forçaram o tie-break, com um 6 a 4. No match tie-break, as russas chegaram a liderar por 4 a 1, mas a dupla da brasileira conseguiu a virada e venceu por 10 a 5.

Agora, Luisa Stefani e Timea Babos enfrentam a dupla da espanhola Paula Badosa com a tunisiana Ons Jabeur, nas quartas de final do WTA 500 de Berlim. O duelo acontece nesta quinta-feira.