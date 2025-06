Khalil Rountree Jr analisa duelo contra Jamahal Hill no UFC Baku: "Tenho vantagem atlética"

No próximo sábado (21), o Ultimate desembarca pela primeira vez na história no Azerbaijão para promover o UFC Baku. E a atração principal do evento promete gerar grandes emoções para os fãs de MMA ao redor do mundo. Escalado como um dos protagonistas do show, Khalil Rountree Jr analisou o confronto que terá pela frente contra o rival e compatriota Jamahal Hill. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o meio-pesado (93 kg) americano projetou uma batalha disputada majoritariamente em pé.

Em ação pela primeira vez desde que 'bateu na trave' na disputa de título contra Alex 'Poatan', em outubro passado, Khalil busca se reaproximar do pelotão de elite da categoria. Atual número 7 do ranking, 'The War Horse', como é conhecido, pode ganhar uma vaga no top 5 caso desbanque Jamahal, quarto colocado. Para isso, o especialista em muay thai aposta em seus atributos atléticos como um trunfo ao longo do combate.

"Ele é um ex-campeão, então não posso menosprezar isso. Nós dois somos 'strikers' duros. Já vimos um pouco mais do grappling dele, ele no chão, no passado. Mas acredito que habilidade por habilidade, é um grande confronto. É um casamento (de estilos) fantástico, para o qual estou totalmente preparado. Venho pensando nessa luta há um bom tempo, e sábado será a hora de fazer. A maior diferença (entre nós), eu me considero tendo a vantagem atlética. Acho que esse é o grande diferencial. Tenho essa vantagem atlética. Então vamos ver como isso se traduz (na luta)", analisou o americano.

Luta remarcada

O confronto entre os top 10 dos meio-pesados foi escalado originalmente para reforçar o card do UFC Kansas City, no fim de abril. Entretanto, por conta de uma lesão de Jamahal, a disputa foi cancelada e, posteriormente, remarcada para o show inédito no Azerbaijão. A princípio frustrado com a mudança, forçada pelo seu adversário, Rountree Jr agora opina que o período extra de preparação foi positivo para o seu camp.

"No momento (que foi cancelada), fiquei um pouco chateado de depositar tanto tempo, esforço e preparação. Mas depois a luta foi adiada. Então de fato foi um pouco frustrante. Mas essa frustração só durou uns dois ou três dias. Depois eu percebi que teria mais tempo (para treinar), e que poderia aliviar um pouco a tensão e voltar a aprender e trabalhar em fundamentos específicos. Então, no final das contas, acabou tudo dando certo", relembrou Khalil.

Vítimas recentes de Poatan, Jamahal Hill e Rountre Jr fazem a luta principal do UFC Baku. O 'co-main event' da noite fica por conta do duelo entre Rafael Fiziev e Ignacio Bahamondes, na divisão dos leves (70 kg). Único brasileiro escalado para o show, Nikolas Motta mede forças contra o atleta da casa Nazim Sadykhov.

