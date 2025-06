Jovens em SP poderão treinar com Bryan Gates, assistente do Philadelphia 76ers

O feriado será de muito basquete em São Paulo. A bola sobe para o NBA Basketball School camp na manhã desta quinta-feira, com a realização de três camps simultâneos até o domingo: o Basketball Camp (masculino / 11 a 17 anos), o Girls Camp (feminino / 11 a 17 anos) e o Kids Experience (crianças de 6 a 11 anos). O evento será sediado no Clube Monte Atlético Líbano e Clube Ipê.

Cerca de 150 jovens e crianças de nove estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Santa Catarina, Espírito Santo e Bahia) estarão respirando o melhor do basquete acompanhados por nomes como Bryan Gates, assistente técnico do Philadelphia 76ers, que está animado para sua terceira visita ao país.

"Estou muito feliz em voltar ao Brasil e participar desse camp com as escolas NBA no Brasil. O basquete é muito importante para os nossos jovens, promove o condicionamento físico, o trabalho em equipe e muitos valores individuais. A NBA está comprometida com as crianças por todo o mundo", afirmou Gates.

"Conseguimos reunir técnicos e atletas de altíssimo nível, uma oportunidade incrível para essa garotada adquirir conhecimento, ganhar experiência ao longo dos dias em treinos com profissionais com enorme bagagem, nomes importantes de muita história no basquete. Estamos muito animados para esses quatro dias", afirmou Daniel Soares, Diretor de Operações de Basquete da NBA para a América Latina.

Vindos direto dos Estados Unidos como atrações da NBA House 2025, Rocky, mascote do Denver Nuggets, e as dançarinas do Sacramento Kings farão aparições especiais na abertura do camp. No sábado, dia 21, os campistas visitarão a NBA House.

Além de Gates, o camp terá outros convidados importantes como Alex Garcia (ex-capitão da Seleção Brasileira e ex-NBA) e Helen Luz (campeã mundial e medalhista olímpica com a Seleção Brasileira e ex-WNBA), 'Embaixadores' no Brasil do programa NBA Basketbal School, e o americano Shamell Stallworth, multicampeão por equipes brasileiras, um dos maiores nomes da história do Novo Basquete Brasil (NBB).

Nomes como Flávio Espiga (Fortaleza Basquete), Cristiano Cedra (assistente técnico da Seleção Brasileira feminina nos Jogos Rio-2016 e Londres-2012) e Vitor Galvani (Pinheiros e ex-assistente técnico do Mexico City Capitanes / NBA G-League) também estarão no corpo técnico.