Jornais da Espanha enaltecem atuação de Sérgio Ramos contra Inter no Mundial de Clubes: 'Lenda'

Autor do gol do Monterrey no empate de 1 a 1 da equipe mexicana contra a Inter de Milão, nesta terça-feira, pelo Mundial de Clubes, o zagueiro Sérgio Ramos ganhou as manchetes dos jornais espanhóis por sua atuação.

Além de liderar a defesa de sua equipe contra a forte equipe italiana, o veterano de 39 anos mostrou presença também na parte ofensiva. Em bela cabeçada após cobrança de escanteio, ele inaugurou o placar em partida realizada no Rose Bowl.

O jornal Marca colocou o ex-jogador do Real Madrid na condição de "Imortal" ao analisar a sua atuação. "Se alguém pensava que Sergio Ramos estava de volta para um passeio na Califórnia, estava completamente enganado", destacou o periódico.

A publicação deu ênfase ainda ao gol marcado e à liderança do jogador diante de um adversário comandou as ações da partida. "O espanhol retornou ao time titular após quase dois meses afastado por lesão e fez isso marcando o primeiro gol da partida."

O diário Ás também abriu espaço para o veterano defensor e o colocou como destaque por seu desempenho pelo Monterrey na estreia da equipe no Mundial de Clubes. "Ramos expande sua lenda", estampou.

Após a estreia, o Monterrey volta a campo no próximo sábado e encara o River Plate pela segunda rodada do Grupo E, novamente no Rose Bowl. No mesmo dia, a equipe italiana enfrenta o Urawa Reds, no Seattle Field, completando a segunda jornada da chave.