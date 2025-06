Jorginho exalta adaptação ao elenco vê Flamengo pronto para encarar europeus: 'Tem jogo'

Contratado especialmente para reforçar o Flamengo no Mundial de Clubes, o meia Jorginho falou em tom confiante na véspera do confronto com o Chelsea. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, o ex-jogador do clube inglês destacou a força do elenco rubro-negro e garantiu que vê o time em condições de competir com os europeus, apesar do cenário ainda cercado de incertezas.

"É um ponto de interrogação, todo mundo está ansioso para ver. Normalmente, equipes brasileiras não atuam contra europeus. Vejo o Flamengo competindo", disse o meio-campista, projetando o duelo contra o seu ex-clube, marcado para sexta-feira, às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo H.

Jorginho, que estreou com a camisa rubro-negra na vitória por 2 a 0 sobre o Espérance, na abertura da campanha no Mundial, elogiou o ambiente no clube e apontou a estrutura já consolidada como fator determinante para sua rápida adaptação. "A recepção dos companheiros foi algo que facilitou bastante. Estou muito contente."

Apesar de ainda não ter atuado no Maracanã, o jogador disse já ter sentido o "gostinho" da experiência de vestir a camisa do Flamengo, graças ao apoio da torcida nos Estados Unidos. "Os torcedores do Flamengo, como sempre, muito presentes. Deu para sentir já o gostinho."

A partida contra o Chelsea também reserva um componente emocional para Jorginho. Revelado na Europa pelo clube londrino, o meia falou sobre a expectativa de reencontrar ex-companheiros. "Tem sempre um gostinho bom. Rever os amigos é sempre gostoso viver isso. Estou pronto para ajudar de qualquer maneira, dentro ou fora de campo."

Mais do que a emoção, no entanto, ele frisou a importância de manter a identidade do time e seguir a linha que tem dado resultado. "O Flamengo tem que ser sempre o Flamengo pela grandeza do clube. Jogar com confiança, do jeito que vem jogando, é o que está dando certo."

Com a vitória na estreia, o Flamengo lidera o Grupo D do Mundial. Um novo triunfo pode encaminhar a classificação à fase final e marcar um passo importante na busca pelo título inédito no novo formato da competição.