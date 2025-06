Jogo do Mundial é interrompido no 2º tempo por risco de raio e tempestade

O jogo entre Pachuca e Red Bull Salzburg, disputado na noite de hoje, pelo Mundial de Clubes, foi paralisado no segundo tempo por conta das condições climáticas.

O que aconteceu

O árbitro suspendeu a partida após alerta de tempestade e possibilidade de raios. Nuvens carregadas sobrevoavam o TQL Stadium, em Cincinnati, no momento da paralisação.

O jogo foi paralisado aos 9min do segundo tempo, com o placar em 1 a 0 a favor do Red Bull Salzburg. Minutos depois de os jogadores se dirigirem aos vestiários, a previsão se confirmou e começou a chover forte no estádio, com direito a raios e trovões. Tanto o campo como as arquibancadas foram esvaziadas até que a condição climática melhore.

Um novo alerta de tempestade foi emitido no estádio e a previsão inicial é que a bola volte a rolar às 22h (de Brasília). O jogo já está paralisado há cerca de 1h15.

Não é a primeira vez que isso acontece na Copa do Mundo de Clubes 2025. O jogo entre Ulsan HD e Mamelodi Sundowns, pelo grupo do Fluminense, ontem, teve início adiado em mais de uma hora em Orlando, por causa das condições climáticas.

O Salzburg vai vencendo o Pachuca por 1 a 0. O gol foi marcado por Gloch, aos 41min da etapa inicial. Os times fazem parte do Grupo H, o mesmo do Real Madrid, que, mais cedo, empatou por 1 a 1 com o Al-Hilal.