Joan Garcia é anunciado como novo goleiro do Barcelona

Joan Garcia, ex-Espanyol, é o novo goleiro do Barcelona. O jogador foi contratado pelo time catalão nesta quarta-feira, após ser ativada a cláusula de rescisão de contrato com a antiga equipe.

O Barcelona irá desembolsar na negociação 25 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões), mais as taxas que envolvem a transação. Joan Garcia assinou contrato com a sua nova equipe até 30 de junho de 2031.

As atuações de Garcia na última temporada chamaram a atenção do Barcelona. Com a camisa do Espanyol, ele foi o goleiro com mais defesas em LaLiga na temporada, com 146 intervenções.

Com 24 anos, Joan Garcia é visto pelo Barcelona como um goleiro para o futuro. Ele vai brigar por espaço com nomes experientes.

Na última temporada, o polonês Wojciech Szczesny foi o titular do Barcelona, já que o alemão Marc-André ter Stegen passou a maioria do tempo em recuperação de uma grave contusão no joelho.