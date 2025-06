Flamengo: ídolo cita geração acomodada e pede ambição por título do Mundial

Sonhar não custa nada. Para o ex-goleiro Raul Plassmann, a meta do Flamengo tem que ser o título mundial nos Estados Unidos. Campeão da Libertadores e do Mundial pelo Rubro-Negro, ele cobrou ambição do atual elenco e cutucou a geração vencedora recente. No seu entendimento, Arrascaeta e companhia se confomaram apenas com o título continental.

'Lá em cima tem coisa maior'

Plassmann estava presente na estreia do Fla no torneio, na vitória sobre o Espérance por 2 a 0, na Flórida. Para ele, a conquista de 1981 só foi possível porque sua geração acreditou.

Como jogador, por exemplo, isso aqui é o auge. Eu me sinto à vontade de colocar isso: tenho duas Libertadores, mas a Libertadores que as pessoas dizem que é a conquista maior, que é o grande sonho, a glória eterna... Não é que seja uma mentira, é um pouco mais de publicidade do que propriamente de importância. Ela tem uma importância monumental, mas lá em cima tem coisa maior e é preciso ter ambição para chegar até lá. Por que a nossa geração chegou? Porque nós não nos contentamos só com a Libertadores

Raul Plassmann

'Se contentaram'

Plassmann demonstrou se incomodar com jogadores que se acomodaram ao conquistar uma Libertadores. O ex-goleiro, porém, preferiu não citar nomes:

Não quero causar polêmica, mas alguns chegaram ali (no título da Libertadores) e se contentaram achando que aquilo ali era o fim da estrada, e não é. Aquilo é um pouquinho mais do que a metade do caminho.

Em seguida, ele elogiou a postura do zagueiro Léo Ortiz, que antes da viagem para o Mundial demonstrou ambição pelo título.

Perguntaram para ele: 'qual é o seu sonho maior?'. E ele falou: 'quero ser campeão do mundo'. É essa a posição que tem que ter de quem está aqui para disputar o Mundial. Eu quero, eu tenho o desejo, eu tenho a missão