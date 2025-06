Franca vence Minas e conquista o tetracampeonato do NBB

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo 4 da final do NBB, o Franca recebeu o Minas no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), venceu por 86 a 73 (23/21, 22/21, 20/27 e 21/4) e conquistou o quarto título seguido do NBB.

Após perder o primeiro embate da série, o Franca se recuperou e venceu três consecutivas. Desta forma, o time paulista, que é o maior campeão brasileiro na era pré-NBB, com 11 títulos, conquistou o tetracampeonato na competição que se tornou a principal do país. Em 2011, o time foi vice para o Brasília, enquanto em 2019 foi superado pelo Flamengo na grande final.

Do outro lado, o Minas desperdiçou a chance de conquistar seu primeiro título do NBB. Esta foi a primeira final do torneio disputada pela equipe.

Como foi o jogo

O primeiro quarto foi equilibrado. O Minas até chegou a abrir cinco pontos de vantagem, mas logo viu os donos da casa virarem o placar para 23 a 21.

O equilíbrio seguiu no segundo, apesar dos mandantes continuarem na frente. Com o ataque um pouco mais eficiente, o Franca ampliou a vantagem para 45 a 42.

No terceiro quarto, o Minas surpreendeu o Franca e chegou a virar o placar para 62 a 50. Os donos da casa até reagiram, mas os visitante venceram por 69 a 65.

Na quarta e última etapa, o Franca mostrou a força dentro de seus mandos e não deu chances ao adversário. Além de ser eficiente na parte defensiva, a equipe fez sua parte no setor ofensivo e venceu por 21 a 4.