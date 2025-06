Fluminense inicia preparação para encarar o Hulsan Hyundai pelo Mundial

Nesta quarta-feira, após o empate sem gols contra o Borussia Dortmund, o Fluminense iniciou a preparação para encarar o Hulsan Hyundai. A partida será realizada neste sábado (21), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium.

O elenco comandado pelo técnico Renato Gaúcho realizou atividades no gramado e na academia. Entre os atletas, é possível ver Paulo Henrique Ganso. O meia ficou no banco de reservas no duelo contra o Borussia.

Já Germán Cano substituiu Everaldo aos 25 minutos da etapa final. O atleta, que retorna de lesão, não foi titular por não estar 100% em ritmo de jogo.

O Fluminense, que criou boas oportunidades contra a equipe alemã na estreia, se encontra em terceiro lugar do Grupo F, empatado com o Borussia.

Se vencer o Hulsan Hyundai na segunda rodada, o time carioca pode assumir a liderança do grupo. No entanto, dependerá de outros resultados.