Arias e bandeiras fazem Fluminense ter arquibancada a favor contra Borussia

Em número maior de torcedores que o Borussia Dortmund, o Fluminense contou também com um apoio considerável de estrangeiros "neutros" no Metlife Stadium, ontem, em Nova Jersey (EUA).

Invasão colombiana para ver Arias

Muitos colombianos marcaram presença no estádio. O motivo? John Arias, atacante tricolor que também defende a seleção do país vizinho. Outros também citavam o compatriota Kevin Serna.

Viemos torcer pelo Fluminense por conta do John Arias. Ele é um craque e representa muito bem nosso país

Emiliano González

Arias, por sua vez, não decepcionou. O atacante incomodou bastante os alemães e foi eleito pela Fifa o craque da partida.

Cinco mil bandeiras

Do lado de fora, o Fluminense distribuiu cinco mil pequenas bandeiras tricolores. A estratégia deu certo e estrangeiros que estavam "neutros" no estádio logo fizeram fila pelo adereço. O brinde fez com que gringos adotassem de maneira natural o Flu para torcer.

O UOL apurou que o Tricolor repetirá a estratégia na segunda rodada com outras cinco mil bandeiras. Os cariocas enfrentam o Ulsan, da Coréia do Sul, no próximo dia 21, também no Metlife Stadium.

Respeito e admiração por Thiago Silva

A reportagem entrevistou torcedores do Borussia Dortmund antes da partida. De forma unânime, todos demonstraram respeito e admiração por Thiago Silva.

O zagueiro atuou por 19 na Europa e construiu um currículo de peso. Com passagens por Porto, Milan, PSG e Chelsea, conquistou diversos títulos nacionais e uma Champions League com os ingleses.