Fim da espera? Dana White pressiona Jon Jones por luta contra Aspinall

O impasse entre Jon Jones e Tom Aspinall pode estar perto do fim. Dana White, CEO do UFC, declarou publicamente que espera uma definição nas próximas semanas e, caso o aguardado duelo de unificação não seja oficializado até lá, a organização pretende seguir com outros planos para a categoria dos pesos-pesados.

Em entrevista ao programa 'The Jim Rome Show', White voltou a exaltar a trajetória de Jones, mas admitiu que lidar com o atual detentor do cinturão tem sido um desafio. Embora o norte-americano nunca tenha recusado enfrentar adversários ao longo da carreira, o dirigente reconhece que a indefinição atual começa a travar o andamento da divisão.

"Se não conseguirmos fechar essa luta, vamos seguir em frente rapidamente. Teremos respostas nas próximas semanas", afirmou o executivo, sinalizando que sua paciência está chegando ao limite.

Enquanto isso, Aspinall, campeão interino, segue aguardando uma oportunidade para unificar os títulos. Desde que nocauteou Curtis Blaydes em julho de 2024, o britânico tem pressionado publicamente por uma resolução e demonstrado total interesse no confronto. Para ele, a disputa vai além do cinturão - representa a chance de consolidar seu legado como legítimo número um da categoria.

Medo?

Apesar de algumas declarações e postagens enigmáticas nas redes sociais - nas quais chegou a sugerir aposentadoria ou até a possibilidade de abrir mão do título -, 'Bones', segundo White, jamais demonstrou receio de enfrentar qualquer oponente. O dirigente relembra apenas um episódio em 2012, quando uma luta contra Chael Sonnen foi cancelada por decisão do treinador do atleta na época, que considerou arriscado aceitar o combate em cima da hora.

O campeão linear não sobe ao octógono desde novembro de 2024, quando finalizou Stipe Miocic em sua primeira defesa de cinturão após conquistar o título vago contra Ciryl Gane, em março de 2023. Já Aspinall venceu o título interino ao nocautear Sergei Pavlovich em novembro de 2023 e realizou uma rara defesa do cinturão provisório ao superar Blaydes meses depois.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok