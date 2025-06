Fifa iguala Mundial do Fla às Copas Rio de Palmeiras e Flu em documento

Do UOL, no Rio de Janeiro

O que a Copa Rio do Palmeiras, o Mundial do Flamengo e a Copa de Clubes Africanos e Asiáticos do Espérance têm em comum? Todos foram classificados pela Fifa da mesma forma em um relatório feito pela entidade, a respeito dos participantes da Copa do Mundo de Clubes 2025: um título interconfederações.

Em uma lista de títulos de cada um dos 32 times participantes do torneio, que está sendo realizado nos EUA, as conquistas de torneios "disputadas por clubes de pelo menos duas confederações competindo contra a outra" foram igualados. Isso tornou abrangentes a definição e a menção das conquistas internacionais para o documento publicado.

Mundial, Copa Rio e até Copa Suruga

Flamengo, pelo Intercontinental de 1981.

Palmeiras, pela Copa Rio de 1951.

Fluminense, pela Copa Rio de 1952.

Esperánce, da Tunísia, pela Copa de Clubes Africanos e Asiáticos de 1995.

Al Ahly, do Egíto, pela Copa de Clubes Africanos e Asiáticos de 1988.

Wydad, do Marrocos, Copa de Clubes Africanos e Asiáticos de 1993.

Urawa Red Diamonds, pela Copa Suruga (campeão japonês contra o da Sul-Americana) de 2017.

Lista não reconhece Copa Rio como Mundial

A lista do documento publicado em 2025 NÃO representa que a Fifa tenha reconhecido a Copa Rio como Mundial de Clubes.

Em 2017, a Fifa reconheceu apenas o torneio Intercontinental, disputado entre o campeão da Libertadores e da Copa dos Campeões, como Mundial, no período de 1960 a 2004.

Clubes do Mundial 2025 com títulos interconfederação

Palmeiras - 1

Porto - 2

Al Ahly - 1

Atlético de Madrid - 1

Bayern - 4

Boca - 3

Flamengo - 1

Espérance - 1

Chelsea - 1

River Plate - 1

Urawa Red Diamonds - 1

Inter de Milão - 3

Fluminense - 1

Borussia Dortmund - 1

Manchester City - 1

Wydad - 1

Juventus - 2

Real Madrid - 9