Mundial: Fifa destaca Palmeiras, que só perde do Bayern em ações de ataque

O Grupo de Estudos Técnicos da Fifa enviou todos os relatórios táticos encomendados dos jogos dos três primeiros dias de Copa do Mundo de Clubes. As análises partem do sistema tático de cada time, passam pelas estatísticas usuais, como posse de bola e finalização, mas têm nível de refinamento especializado. Construção de jogo com marcação, construção sem oposição, progressão, bolas longas, ataques em transição, contra-ataques, jogadas de bola parada.

O Palmeiras é destaque numa das análises. É o time com maior número de ações de ataque no terceiro terço, ou seja, a partir da intermediária, quando se aproxima da grande área para finalizações. Só o Bayern, na vitoria por 10 x 0 sobre o Auckland, conseguiu mais sucesso neste critério.

Quem analisa

O francês Arsene Wenger, chefe do departamento de desenvolvimento Global da Fifa, é o líder. Conduz um grupo de ex-jogadores do qual faz parte o ex-volante Gilberto Silva, campeão mundial pelo Brasil em 2002. Silva foi treinado por Wenger no Arsenal. Ganharam juntos o título inglês invicto da temporada 2003/04.

Outros sete ex-atletas fazem parte do time de analistas, O alemão Jurgen Klinsmann, campeão mundial pela Alemanha, em 1990, o ex-goleiro suíço Pascal Zuberbuhler, o técnico espanhol da seleção de Portugal, Roberto Martínez, o ex-zagueiro senegalês Aliou Cissé, o norte-americano Tobin Heath, e o ex-volante argentino Esteban Cambiasso, campeão da Champions League de 2010 pela Internazionale.

Cada um deles tem mais um time de estudiosos produzindo os trabalhos e entregando para análise. Nos primeiros quatro dias de Copa do Mundo de Clubes, o Bayern de Munique foi quem mais teve ações no último terço do campo, da intermediária para o gol. Foram 56% de suas jogadas com posse de bola. Mas seu adversário é o mais frágil do torneio, pelos resultados da primeira rodada.

O Palmeiras se destaca neste critério. É o segundo colocado, com 22%. Estes relatórios incluem ações a partir da recuperação da bola, o que o time de Abel Ferreira consegue muitas vezes nessa parte do campo pela pressão ao adversário. Nesta temporada, o Palmeiras marcou 58 gols e 15% deles foram com bolas recuperadas no último terço do campo.

O Chelsea também tem índice alto neste quesito e empata com o Palmeiras com 22%. Todos os demais estão abaixo disso.

Nesta quarta-feira, devem ser divulgados os resultados dos estudos dos jogos de terça-feira. A partida entre Fluminense e Borussia Dortmund entra nessa lista, junto com River Plate x Urawa, Internazionale x Monterrey, Ulsan x Mamelodi.

PORCENTAGEM DE AÇÕES OFENSIVAS COM POSSE DE BOLA NO ÚLTIMO TERÇO

. 1 BAYERN - 56%

. 2 PALMEIRAS - 22%

. 3 CHELSEA - 22%

. 4 BENFICA - 20%

. 5 PSG - 19%

. 6 LOS ANGELES - 15%

. 7 BOCA JUNIORS - 12%

. 8 ESPERANCE - 12%

. 9 AL AHLY - 12%

. 10 PORTO - 11%

. 11 FLAMENGO - 10%

.12 INTER MIAMI - 10%