Ex-Santos, Bauermann cita "volta por cima" e disputa do Mundial pelo Pachuca

Após mais de um ano envolvido em um escândalo de manipulação de resultados, o zagueiro Eduardo Bauermann vive um novo momento na carreira. Agora no Pachuca, do México, o ex-jogador do Santos se prepara para disputar o Mundial de Clubes e citou volta por cima.

"É uma volta por cima. Acima de tudo, isso me coloco mais consciente do quanto Deus foi bom comigo, porque ele teve que me colocar no fundo do poço para que hoje eu pudesse estar vivendo um momento como esse. Nem nos melhores momentos da minha carreira eu me imaginava estar disputando um Mundial de Clubes", afirmou em entrevista ao GE.

Em julho de 2023, Bauermann foi punido pelo STJD por envolvimento em um esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Na ocasião, o zagueiro recebeu pena de 360 dias de suspensão e multa de R$ 35 mil. O julgamento ainda contou com um pedido dos auditores para que a sanção fosse estendida internacionalmente.

O jogador teve seu nome envolvido em conversas por mensagens com um suposto manipulador. Segundo revelações do MP-GO, Bauermann teria recebido R$ 50 mil para forçar um cartão amarelo em partida do Santos contra o Avaí. Como não levou a advertência, prometeu ser expulso no jogo seguinte, contra o Botafogo. Ele acabou sendo expulso, mas apenas após o apito final, o que gerou insatisfação no suposto integrante do esquema.

GOLEADA DOS MENINOS DA VILA! ???? Com gols de Robinho Jr, Mateus Xavier, Pepê Fermino e Vinícius Lira, o Santos bateu o Fortaleza por 4 a 0 e garantiu mais 3 pontos no #BrasileirãoSub20! Valeu, #MeninosDaVila! ? pic.twitter.com/jSA0SkzoQ5 ? Santos FC (@SantosFC) June 18, 2025

Na época, ele rescindiu seu contrato com o Santos e acertou com o Alanyaspor, da Turquia. Após cumprir a suspensão, se juntou ao Everton, do Chile. No início de 2025, entretanto, foi contratado pelo Pachuca, onde soma um gol e uma assistência em 18 partidas.

Ciente do peso que o escândalo ainda tem em sua imagem, Bauermann reconheceu a dificuldade do processo de reconstrução da carreira: "Sabia que iria demorar muito tempo para que eu pudesse mudar a minha imagem, mas eu sei do meu caráter. Sei que nessa nova fase tenho que ser um exemplo de volta por cima por já ter passado pelo momento ruim e, hoje, estar vivendo o melhor momento da minha carreira. Sei que tudo que eu passei foi para viver esse momento. Talvez, se eu tivesse uma oportunidade como essa antes, não estaria pronto, maduro o suficiente", disse.

O zagueiro também comentou sobre a chance que recebeu no futebol internacional mesmo diante das polêmicas: "Certamente muitos clubes fecharam as portas nesse momento e eu entendo, não julgo. Foi um momento muito difícil, foi um assunto bem delicado que chamou a atenção do Brasil inteiro, e já de cara ter uma oportunidade muito grande como essa, nem eu esperava", completou.

O Pachuca estreia no Mundial de Clubes nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Red Bull Salzburg, no TQL Stadium, em Cincinnati. A equipe mexicana também enfrentará Real Madrid e Al-Hilal pelo Grupo H da competição.