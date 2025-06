Ex-número 2 do mundo, Ons Jabeur tem presença cofirmada para disputar o SP Open 2025

O SP Open 2025 confirmou, nesta quarta-feira, o seu primeiro nome internacional para a disputa da competição. Ex-número 2 do mundo, a tunisiana Ons Jabeur vai estar em ação no WTA 250, que vai ser realizado em São Paulo, entre os dias 6 e 14 de setembro.

A tenista vai se juntar às brasileiras Beatriz Haddad Maia, Luisa Stefani e Laura Pigossi, entre outras competidoras locais.

A organização divulgou a participação de Jabeur nas redes sociais enaltecendo sua performance no circuito mundial. "Três vezes finalista de Grand Slam, ex-número 2 do mundo e sempre quebrando barreiras para mulheres árabes e africanas. Ons Jabeur é um dos nomes favoritos da torcida brasileira e está confirmadíssima no SP Open".

A tenista não escondeu o seu contentamento em poder participar do torneio no Brasil e disse ter uma grande expectativa para logo entrar em quadra.

"Estou super animada para ir ao Brasil. Minhas lembranças do País são de quando fui jogar as Olimpíadas, mas espero criar muitas memórias novas e me conectar com a torcida. Espero poder contar com o carinho e apoio de todos", disse.

A confirmação de Ons Jabeur foi comemorada pelo diretor do SP Open, Luiz Carvalho. "A Ons estava na lista das nossas atletas preferidas para este evento. Ela tem um jogo diferente e traz um aspecto para a quadra que combina muito com o Brasil, sem falar das suas qualidades como tenista", afirmou.