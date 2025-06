Ex-companheiro de Neymar torce por renovação com o Santos: "É a casa dele"

A torcida de quase todos os santistas é para que Neymar renove seu contrato com o Santos. A expectativa é compartilhada até mesmo por ex-atletas que dividiram os gramados com o atual camisa 10 do Peixe.

Ex-companheiro de Neymar, Madson participou de um jogo festivo promovido pelo craque na última terça-feira, na Vila Belmiro, em parceria com a Loovi, e disse que torce pela renovação com o Peixe.

"Aqui é a casa dele, tem que ficar aqui. Eu acredito que o Neymar deve ficar, é a minha opinião. Acredito que ele vai ficar por tudo que está sendo englobado por ele em volta do clube", afirmou o ex-jogador.

Madson atuou pelo Santos entre 2009 e 2010, mesmo período em que Neymar foi promovido aos profissionais e despontou. Ele, que atuava como meia, disputou 106 partidas pelo Alvinegro Praiano, com 19 gols e 14 assistências, além de conquistar dois títulos: do Paulista e da Copa do Brasil, ambos em 2010.

Xodó da torcida, Madson também falou sobre o atual momento do Peixe. Apesar da briga contra a zona de rebaixamento, ele acredita que o time está no caminho certo e pede continuidade ao trabalho do técnico Cleber Xavier.

"Estamos começando a ver resultado, então acredito que agora, até nesse mês de parada, vamos conseguir implantar um pouco mais a filosofia de trabalho para que os jogadores entendam e passem a executar dentro do campo. Já está dando resultado. Graças a Deus conseguimos três pontos para respirar fora da zona. Temos jogadores que estavam se adaptando ao futebol brasileiro, como Rollheiser, Barreal, que agora vão ter tempo para trabalhar e conseguir ajudar o Santos a almejar uma colocação melhor", disse.

"A gente acaba perdendo um pouco da paciência, porque é um novo trabalho que está sendo implantado, conhecimento dos jogadores no dia a dia, então eu sou muito a favor de que o treinador permaneça. Eu até arriscaria jogar novamente para ajudar, mas estou velhinho, não aguento mais. Agora é só evento e brincadeira", brincou.

Vindo de uma vitória sofrida contra o Fortaleza, o Santos está na 15º posição da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos conquistados.

O elenco entrou de férias por conta da pausa para o Mundial de Clubes da Fifa e volta aos treinos no próximo dia 27 de junho. A dúvida é se Neymar estará ou não presente na reapresentação.

O contrato do jogador com o clube é válido até o dia 30 de junho, mas ele ainda não disse se irá renovar. A expectativa é que o meia-atacante tome uma decisão já nos próximos dias.

A Gazeta Esportiva apurou que a renovação, apesar de ainda não estar assinada, está próxima de ser concretizada.