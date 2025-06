Esposa de Alex Telles sofre acidente nos EUA e relata perda de memória

Vitória Schneider, esposa do lateral Alex Telles, do Botafogo, contou que sofreu um acidente nos Estados Unidos e chegou a perder a memória temporariamente.

O que aconteceu

Vitoria Schneider está nos Estados Unidos para acompanhar o jogador, que disputa o Mundial de Clubes pelo Botafogo. O acidente aconteceu ontem (17), em Nova York, enquanto o Botafogo de Alex Telles se encontra na Califórnia, na outra costa do país.

A esposa da Alex Telles relatou que sofreu um acidente de carro depois de pegar um táxi em frente a um hotel. Segundo ela, algumas pessoas que estavam no veículo sofreram cortes na região do rosto. Ela ainda acrescentou que teve falta de memória.

Não ia falar sobre isso, mas resolvi compartilhar porque ainda estou em choque e teve uma coisa muito importante nesse meio tempo que me marcou. Saímos sem as crianças, eu, meu irmão e minha amiga, Mari. Pegamos um táxi na frente do hotel, estávamos indo e durante o trajeto conversamos sobre várias coisas, e em determinado momento começamos a falar de Deus

Foi questão de segundos: o carro estava em linha reta, o cara de boa, ele virou com tudo e entrou em uma van, bateu. Não sei se ele dormiu, se estava bêbado, o que estava acontecendo com aquele homem. Foi assustador, terrível, estamos chocados até agora. A batida foi tão forte que tivemos até um relapso de uma falta de memória. Eu estava no meio, quando olhei para o meu irmão, o rosto todo ensanguentado. Ele teve um corte na testa. Olhei pra minha amiga, ela também saindo sangue do nariz. Fiquei chocada e sem entender o que aconteceu Vitoria Schneider, nos stories do Instagram

Vitoria disse ter se surpreendido com a postura do motorista do táxi. A influenciadora revelou ainda que ela e os passageiros envolvidos no acidente passam bem.

A gente sentou na calçada para esperar o socorro. E detalhe: em nenhum momento o motorista olhou para a gente. Em nenhum momento perguntou se a gente estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Ele simplesmente ficou parado. E quando a gente sentou na calçada, olhei para dentro do carro e ele estava olhando para a gente assim [sorrindo]

Fomos para o hospital fazer exame, porque todo mundo bateu a cabeça, e está tudo bem. Só estou com muita dor no corpo inteiro. Sinto que Ele nos livrou de algo lá na frente

Alex Telles foi titular do Botafogo e deu assistência para gol na vitória de 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, no jogo de estreia da equipe carioca no Mundial de Clubes. O Glorioso volta a campo amanhã (19) para encarar o PSG, às 22h (de Brasília), no Rose Bowl, pela segunda rodada do Grupo B.