"Entre Santos e Fenerbahçe, eu iria para o Fenerbahçe", diz Cicinho sobre Neymar

O ex-lateral Cicinho apontou o Fenerbahçe, da Turquia, como o destino ideal para Neymar, caso o meia deixe o Santos. Segundo ele, o clube turco tem estrutura, torcida e ambição suficientes para receber o atual camisa 10 do Peixe.

"Joguei três anos na Turquia, fui muito bem recebido lá. E joguei várias vezes contra o Fenerbahçe. É um clube de massa, disputa a Champions League. Então, para o Neymar, seria o ideal. Entre Santos e Fenerbahçe, eu iria para o Fenerbahçe sem pensar", afirmou no programa Jogo Aberto.

O contrato de Neymar com o Santos vai até o fim de junho e, até o momento, não houve acordo para renovação. O nome do atleta de 33 anos foi citado recentemente pelo jornal turco Fanatik como alvo do Fenerbahçe, que é comandado por José Mourinho.

Apesar da especulação, Edu Dracena, ex-companheiro de Neymar no Peixe, acredita que o craque não deve deixar o clube antes da Copa do Mundo de 2026: "Ele vai pesar tudo junto, não só dinheiro. Eu acredito que ele vai ficar até o final da preparação para a Copa. Depois disso, aí sim pode pensar num futuro fora do Santos", afirmou.

Neymar voltou ao Santos no final de janeiro. Desde então, disputou 13 partidas, incluindo o amistoso com o RB Leipzig. Neste período, sofreu duas lesões musculares, uma delas que o obrigou a ficar de fora da semifinal do Paulista, contra o Corinthians, ocasião em que o Peixe foi eliminado.

Nesta passagem, ele fez três gols e deu três assistências. A última aparição do craque foi na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. Na ocasião, ele foi expulso no segundo tempo após receber dois cartões amarelos. Caso não renove, esse terá sido o seu último jogo com a camisa santista.