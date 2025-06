Destaque na final, Jackson celebra título do Franca e revela: "Treino para esses momentos"

Nesta quarta-feira, o Franca duelou com o Minas pelo jogo 4 da final do NBB, venceu por 86 a 73 e conquistou o quarto título seguido do torneio. Destaque da partida, o ala David Jackson, de 42 anos, celebrou a taça e revelou que treina para estar pronto para momentos como esse.

"É um título muito duro, nós começamos o ano com muitos jogadores machucados e a cada jogo fomos ganhando confiança, mas nós conseguimos sair com outro título", disse.

Dono de 15 pontos do Franca na partida, o experiente atleta revelou seu segredo para seguir em alto nível.

"Mentalmente tem que trabalhar para qualquer momento, se o elenco me chama para alguma coisa, eu tenho que tomar uma decisão boa para o meu time, seja para arremessar uma bola ou então achar alguém. Mas eu treino para esses momentos, eu treino antes e depois do treino, então para esses momentos fica normal", completou.

O Franca venceu as últimas quatro edições do NBB. Em 2022 e 2024 superou o Flamengo na grande final, enquanto em 2023 bateu o São Paulo.