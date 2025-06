Decisivo em título e convocado à Seleção, Hugo Souza tem ótimo semestre pelo Corinthians

Há quase um ano no Corinthians, o goleiro Hugo Souza se tornou peça fundamental na equipe alvinegra. Logo em sua chegada, o jogador de 26 anos assumiu a titularidade absoluta e, com grandes atuações e um exemplo de liderança, se tornou até capitão do time.

No primeiro semestre deste ano, Hugo teve um período exemplar. No Campeonato Paulista, foi decisivo no mata-mata, principalmente na grande final, quando defendeu um pênalti contra o Palmeiras e deu o título estadual ao Corinthians.

No Brasileirão, as grandes performances do goleiro continuaram e logo ele foi premiado. Na primeira data-Fifa de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira, o italiano convocou Hugo, feito muito comemorado pelo elenco do Timão.

Com a chegada de Dorival, Hugo perdeu a braçadeira de capitão, mas apenas por uma questão estratégica, pois o goleiro não teria como confrontar o árbitro quando necessário.

Números excelentes

Em números, a eficiência de Hugo fica ainda mais nítida. Em 2025, o atleta disputou 29 jogos, sem sofrer gol em 14, quase a metade. Além disso, o goleiro do Corinthians possui uma média inferior a um tento sofrido por jogo: são 26 gols tomados.

Para o segundo semestre, Hugo será um dos líderes do Corinthians em busca do título da Copa do Brasil, além de buscar uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Neste momento, o elenco alvinegro está de férias e só retornará aos treinos no dia 28 de junho.

O próximo compromisso oficial do Corinthians é no dia 13 de julho, domingo, quando recebe o RB Bragantino na Neo Química Arena. O jogo começará às 19h (de Brasília) e será válido pelo Brasileirão.