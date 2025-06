De férias do Corinthians, Yuri Alberto reencontra Emiliano Díaz em jogo do Mundial

De férias do Corinthians, o atacante Yuri Alberto reencontrou um antigo companheiro nesta quarta-feira. O jogador, que aproveita o período de descanso nos Estados Unidos, assistiu ao jogo entre Real Madrid e Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes, ao lado do ex-auxiliar do Timão, Emiliano Díaz.

O registro foi feito por Emiliano através de suas redes sociais. Ele publicou uma foto no Instagram com Yuri e seu pequeno filho Adriano no Hard Rock Stadium, na Flórida, e escreveu: "Meus filhos. Eu os amo".

(Foto: Reprodução/Instagram)

Eles, porém, não eram os únicos corintianos no estádio. O meio-campista Breno Bidon, que passa as férias junto com Yuri Alberto, também assistiu esteve no local. Sua presença foi registrada pelo perfil Fiel South Florida, comunidade de torcedores do Corinthians da região.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FIEL SOUTH FLORIDA (@fielsouthflorida)

Emiliano Díaz dirigiu o Timão como auxiliar de seu pai, Ramón Díaz, de julho de 2024 a abril de 2025. Ao longo de 60 partidas, a comissão técnica argentina ajudou a equipe a escapar do rebaixamento no Brasileirão e a conquistar o título do Campeonato Paulista deste ano em cima do rival Palmeiras.

Já Yuri Alberto e Bidon curtem férias antes de voltar as treinos no CT Dr. Joaquim Grava. A reapresentação do elenco está agendada para o dia 28 de junho, quando o técnico Dorival Júnior dará início às atividades de intertemporada em virtude da pausa para o Mundial.

O próximo jogo do Corinthians será no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.