Crespo é o treinador com melhor aproveitamento pelo São Paulo dos últimos anos

Hernán Crespo deve ser anunciado em breve como novo treinador do São Paulo. O argentino foi eleito pela diretoria como o substituto de Luis Zubeldía e, entre os últimos comandantes que passaram pelo Morumbis, é quem teve o melhor aproveitamento.

Cinco treinadores dirigiram o São Paulo desde que Julio Casares assumiu a presidência: Fernando Diniz, Hernán Crespo, Rogério Ceni, Dorival Júnior e Luis Zubeldía, que pediu para deixar o clube na última segunda-feira.

Diniz permaneceu por pouco tempo trabalhando com a atual gestão e acabou demitido faltando cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro de 2020, do qual o São Paulo esteve muito próximo de ser campeão, mas acabou deixando escapar o título na reta final. Em 75 jogos à frente do Tricolor, ele somou 34 vitórias, 21 empates e 20 derrotas - aproveitamento de 54,67%, o segundo pior da "gestão Casares".

Hernán Crespo foi quem substituiu Diniz e foi o responsável por acabar com um jejum de títulos de mais de oito anos do São Paulo ao vencer o Campeonato Paulista de 2021, batendo o Palmeiras na final. Em 53 jogos à frente do Tricolor o argentino somou 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas - aproveitamento de 57,23%, o melhor entre os técnicos da "gestão Casares".

Rogério Ceni foi o escolhido para ocupar o lugar de Crespo após o treinador ser demitido pela falta de resultados no Campeonato Brasileiro. O ex-goleiro e ídolo do São Paulo comandou a equipe em 106 oportunidades, colecionando 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas - aproveitamento de 55%, o terceiro melhor.

Dorival Júnior, que eternizou seu nome na história do São Paulo com a conquista inédita da Copa do Brasil de 2023, comandou o time 54 vezes, somando 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas - aproveitamento de 54,3%.

Depois de Dorival Júnior, Thiago Carpini recebeu uma chance no São Paulo. O jovem treinador dirigiu o time em apenas 18 oportunidades, somando sete vitórias, seis empates e cinco derrotas - aproveitamento de 50%, o pior entre todos os técnicos da lista.

Luis Zubeldía foi a última aposta de Julio Casares. O treinador comandou a equipe em 85 jogos, somando 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas - aproveitamento de 55,29%. Embora seja o segundo melhor aproveitamento entre todos os técnicos que passaram pelo clube nos últimos anos, o argentino não conquistou títulos no clube.

Confira abaixo os números de todos os técnicos que passaram pelo São Paulo na "gestão Casares":

Fernando Diniz - 75 jogos: 34 vitórias, 21 empates e 20 derrotas (54,67%)

Hernán Crespo - 53 jogos: 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas (57,23%)

Rogério Ceni - 106 jogos: 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas (55%)

Dorival Júnior - 54 jogos: 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas (54,3%)

Thiago Carpini - 18 jogos: 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas (50%).

Luis Zubeldía - 85 jogos: 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas (55,29%)