Crespo começou carreira com Ancelotti e se espelha em Mourinho e Bielsa

Do UOL, em São Paulo (SP)

O técnico Hernán Crespo volta ao Brasil pouco depois de seu mentor assinar com a seleção brasileira: Carlo Ancelotti. O argentino vai comandar o São Paulo — o anúncio oficial ainda não saiu.

O que aconteceu

A primeira experiência de Crespo como treinador foi com Carlo Ancelotti no PSG (FRA). O argentino fez uma espécie de estágio com o italiano, produzindo relatórios e acompanhando treinos.

Depois, Crespo viajou pela Europa para acompanhar treinos de diversos técnicos. O principal deles foi Diego Simeone, na época já no Atlético de Madri (ESP).

Crespo trabalhou com diversos grandes nomes de treinadores do futebol europeu durante sua vitoriosa carreira como centroavante. Dentre todos eles, o argentino tem um tripé fundamental: Ancelotti, Mourinho e Bielsa.

Trabalhei com Carlo no PSG. Gosto da gestão de grupo muito próxima do jogador que tem Ancelotti, da metodologia de treinos de Mourinho, e de como Marcelo Bielsa melhora cada jogador individualmente.

Crespo, em entrevista ao site 'Página 12'

Crespo começaria sua carreira cerca de três anos mais tarde, na base do Parma (ITA), onde é ídolo. Depois, o argentino passaria ainda pelo pequeno Modena antes de voltar à Argentina para o Banfield e ganhar destaque no Defensa y Justicia.