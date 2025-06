Corinthians encerra invencibilidade do Cruzeiro e garante vice-liderança do Brasileiro feminino

O Corinthians ganhou do Cruzeiro por 4 a 2 na tarde desta quarta-feira, de virada, no Parque São Jorge, e encerrou a invencibilidade do clube mineiro, líder do Campeonato Brasileiro feminino.

A equipe alvinegra conclui a primeira fase no segundo lugar da tabela de classificação, a dois pontos da liderança. As Brabas somam 34 pontos, contra 36 das Cabulosas.

O Corinthians abriu o placar logo aos três minutos, com Gabi Zanotti, em cobrança de pênalti, mas o Cruzeiro deixou tudo igual aos 29, em um gol contra de Tamires.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Paloma marcou o segundo da Raposa. O Timão, no entanto, buscou o empate aos 22, com Duda Sampaio, e a virada aos 25, através de Tamires. Aos 32, Letícia Monteiro fez o quarto e fechou o placar.

FIIIIIIIIIM DE PAPO E GRANDE VITÓRIA DAS BRABAS!! ?? Em casa, o Corinthians venceu de virada o Cruzeiro e encerrou a primeira fase do Brasileirão Feminino na segunda colocação! ??? Corinthians 4 ? 2 Cruzeiro ? Gabi Zanotti

? Duda Sampaio

? Tamires

? Letícia Monteiro... pic.twitter.com/rOIPTfNRgk ? Corinthians (@Corinthians) June 18, 2025

Com o resultado, o Corinthians alcança cinco triunfos consecutivos no Brasileirão feminino. As Brabas enfrentarão o Bahia nas quartas de final, previstas para 10 de agosto. Já o Cruzeiro medirá forças com o Red Bull Bragantino.

O Timão volta a campo no domingo, em clássico diante do São Paulo válido pela quarta rodada do Paulista feminino. O Majestoso está agendado para as 19h (de Brasília), em Santana de Parnaíba.