Conheça mais sobre Biel, atacante ex-Bahia que está sendo especulado em Corinthians e São Paulo

Buscando reforçar seus elencos para o restante da temporada 2025, Corinthians e São Paulo estariam interessados na contratação do ponta atacante Biel, ex-Bahia. O jogador de 24 anos está no Sporting, mas não é muito utilizado no elenco do atual campeão português. Assim, a dupla paulista estaria avaliando a contratação por empréstimo do atleta até junho de 2026.

Além do Timão e do Tricolor, Atlético-MG e Vasco também pensariam em contar com Biel. Por isso, com o interesse de tantos clubes brasileiros, a Gazeta Esportiva destrinchou a carreira do atacante de 24 anos. Veja abaixo:

Carreira de Biel

A notícia sobre o interesse de Corinthians e São Paulo em Biel foi divulgada inicialmente pelo UOL. O jogador do Sporting surgiu no Fluminense em 2021, quando atuou em 33 jogos, com quatro gols e uma assistência.

No ano seguinte, Biel foi emprestado ao Grêmio para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo Imortal, o jogador foi muito utilizado, com 33 jogos, cinco gols marcados e seis assistências.

Em 2023, Biel chegou ao Bahia, onde teve o auge de sua carreira até aqui. Em sua primeira temporada, o atacante esteve presente em 37 partidas, onde marcou oito vezes e deu quatro assistências. Em 2024, o ponta manteve uma regularidade, com 46 jogos disputados, seis gols e oito assistências.

No início de 2025, Biel foi vendido pelo Bahia ao Sporting, na maior transação da história do clube baiano. O atleta de 25 anos foi negociado com a equipe portuguesa por cerca de oito milhões de euros (cerca de R$ 50,7 milhões na cotação atual). Por lá, ele não conseguiu se firmar e atuou apenas sete vezes, sem acumular uma participação sequer.