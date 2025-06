Como o Botafogo deve enfrentar o PSG no Mundial? Colunistas opinam

Como o Botafogo deve encarar o PSG nesta quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), no Mundial de Clubes?

No De Primeira, os colunistas Paulo Vinícius Coelho e André Hernan opinaram sobre como Renato Paiva pode tentar parar o poderoso ataque do time de Luis Enrique.

PVC: Botafogo não pode se desfigurar taticamente contra o PSG

Tem que tentar fazer uma marcação forte, mas não é não jogar — você não pode ser temeroso nem super otimista, tem que ser realista. O Botafogo tem que jogar como Botafogo, até porque na teoria a disputa da vaga é com o Atlético de Madrid. É tentar jogar com o PSG sem se desfigurar taticamente e lembrar que a decisão é no terceiro jogo.

Ele pode colocar o Allan e fazer um 4-1-4-1, que ele chama de 4-3-3, porque o Botafogo já jogou assim. Jogar com dois velocistas pelos lados e aí você faz Allan, Marlon Freitas e Gregory, Artur na direita, na esquerda Savarino. Perdeu a bola, recompõe, aproxima dois blocos fechados para marcar no meio campo: recuperação de bola e velocidade com Artur e com Igor Jesus.

É possível fazer isso, tentar ganhar em velocidade, e é uma característica que o Botafogo tem. O Botafogo fez muita transição no ano passado, isso não descaracteriza o Botafogo.

Paulo Vinícius Coelho

Hernan: Botafogo precisa ser precavido e sair para o jogo

É jogar precavido e sair para o jogo. O Botafogo tem qualidade, não é um time que vai tomar um atropelo. O PSG é um time mais forte, é o campeão europeu, os caras estão com fome, chegaram como cachorro magro, como dizia o Telê Santana, atrás da comida, mordendo o filé.

É um grande teste. Se perder o jogo, beleza, você perde no campo, mas o que você ganha de experiência de jogar contra esses caras é muito mais positivo do que negativo.

André Hernan

