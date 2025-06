Arbitragem brasileira estreia no Mundial de Clubes. E sem virar meme

Do UOL, no Rio de Janeiro

Além do Fluminense, outro representante do Brasil estreou nesta terça-feira no Mundial de Clubes. A equipe de arbitragem.

O trio formado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio e os auxiliares Bruno Boschilia e Bruno Pires atuaram no empate entre Inter de Milão e Monterrey, em Los Angeles, pelo Grupo E.

A curiosidade nesse tipo de ocasião é ver como um árbitro que estamos tão acostumados a ver em ação por aqui — com erros e acertos — se sai nos principais palcos do mundo.

O trio em questão é experiente. Já esteve na última Copa do Mundo, no Qatar, por exemplo. Mas a imagem que marcou o trabalho de Wilton foi uma imagem que virou meme, com Jude Bellingham "chocado" com as mãos no rosto, reclamando de uma marcação.

Agora, no torneio de clubes, o primeiro jogo não reservou imagem tão marcante. Os brasileiros não deram motivo para isso.

Jude Bellingham, da Inglaterra, reclama com Wilton Pereira Sampaio em partida na Copa do Mundo 2022 Imagem: Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images

O confronto em Los Angeles fluiu. O jogo ficou mais tenso só nos minutos finais e teve, antes mesmo disso, alguns lances que poderiam gerar pegadinhas:

A Inter pediu mão de Sergio Ramos na área do Monterrey, aos 36 minutos do primeiro tempo, depois da tentativa de Pavard. Wilton mandou seguir e o VAR concordou.

Gol bem anulado de Lautaro Martínez. Impedimento marcado no campo.

Medina foi na bola na disputa com Thuram aos 27 minutos do segundo tempo e mandou para escanteio. O lance foi rápido, teve um choque, mas Wilton estava bem colocado. Não deu falta.

Os assistentes também estavam muito afiados. Acertaram praticamente tudo em campo. E olha que aconteceram vários lances ajustados — o gol da Inter, por exemplo, foi validado em campo.

O jogo teve 16 faltas marcadas, menos do que a média do campeonato até agora: 21,7 faltas por jogo.

Wilton deu quatro cartões amarelos. Todos justos. Ficou na média do Mundial até aqui (4,7 por partida). Mas por quais motivos?

Rodríguez, do Monterrey, fez uma falta perigosa na meia-lua, aos 44 minutos do primeiro tempo.

Asllani, da Inter, deu um carrinho duro no meio-campo, durante um contra-ataque do time mexicano.

Barella apelou, matou um ataque do Monterrey puxando a camisa do adversário.

Lautaro Martínez foi amarelado por reclamação.

A arbitragem brasileira estará em ação novamente nesta quarta-feira. Ramon Abatti Abel, Danilo Manis e Rafael Alves vão atuar no Manchester City x Wydad Casablanca.