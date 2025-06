Com volta de Edson Barboza aos leves, Ultimate anuncia 'pacotão' de lutas para o UFC 319

Programado para o dia 16 de agosto, em Chicago (EUA), o UFC 319 ganhou forma na última terça-feira (17). Isso porque através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o Ultimate anunciou um verdadeiro 'pacotão' com oito lutas confirmadas para o card numerado. Dentre as atrações, destaca-se o retorno do veterano Edson Barboza para a categoria dos pesos-leves (70 kg).

Após descer de divisão em 2019 e, desde então, competir nos pesos-penas (66 kg), o brasileiro volta para a categoria que o consagrou no MMA profissional. Aos 39 anos, o striker de Nova Friburgo mede forças contra o também veterano Drakkar Klose, de 37. Vindo de reveses na última rodada, Edson e Klose buscam reabilitação no UFC 319.

Brasileiros no evento

Além de Edson Barboza vs Drakkar Kloes, o Ultimate também oficializou dois confrontos anteriormente antecipados com exclusividade pela equipe de reportagem da Ag Fight para o evento: Karine 'Killer' vs JJ Aldrich e Jéssica 'Bate-Estaca' vs Lupita Godinez. O que não se sabia até então era que o brasileiro Diego Ferreira também competiria no UFC 319, ao encarar o popular 'King' Green.

Demais lutas do pacotão

Nos quatro outros combates anunciados, e que não envolvem atletas tupiniquins, destaca-se o duelo de ranqueados nos pesos-moscas (57 kg) entre Kai Asakura, último rival de Alexandre Pantoja, e Tim Elliott. Completam o 'pacotão' os três seguintes confrontos: Bryan Battle vs Nursulton Ruziboev, Chase Hooper vs Alexander Hernandez e Gerald Meerschaert vs Michal Oleksiejczuk.

Luta principal

O evento do UFC 319 já conta com sua atração principal definida. No 'main event' da noite, o campeão peso-médio (84 kg) Dricus du Plessis coloca seu cinturão em jogo contra o Khamzat Chimaev. Mesmo no posto de desafiante, o 'Lobo' - invicto no MMA profissional com 14-0 -, surge como favorito para o confronto diante do sul-africano pelo título até 84 kg. Também já confirmado para o show está o embate de strikers a ser protagonizado por Michael Page e Jared Cannonier.

