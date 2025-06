Com "profissionais", São Paulo vence Athletico-PR e se aproxima do G8 do Brasileiro sub-20

O São Paulo venceu o Athletico-PR por 3 a 2 nesta quarta-feira, no CT do Caju, em Curitiba, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Os gols do Tricolor foram marcados por Maik, Nicolas e Alves. Lima e Chiqueti balançaram as redes para o Furacão. Com o resultado, a equipe são-paulina se aproximou do G8 da competição, grupo que garante vaga nas quartas de final.

O sub-20 do São Paulo foi reforçado para o jogo desta quarta-feira. Os atletas que já fazem parte do elenco profissional, como Ryan Francisco e Alves, foram titulares e deram um toque a mais de qualidade ao time, que não vinha tendo muito sucesso no Brasileirão da categoria.

O São Paulo volta a entrar em campo pelo Brasileiro sub-20 na próxima quarta-feira, às 15h (de Brasília), quando recebe o Bahia, em Cotia.

O jogo

O São Paulo abriu o placar logo aos 17 minutos com Maik. O lateral direito aproveitou a sobra após jogada individual na entrada da área e bateu forte, cruzado, sem chances para o goleiro adversário.

O Athletico-PR empatou aos 32 minutos com Lima, que aproveitou o cruzamento da esquerda para subir mais alto que a marcação e cabecear no cantinho, deixando tudo igual no CT do Caju.

Mas, antes do intervalo, o São Paulo teve tempo para retomar a frente no placar. Após cobrança de escanteio da direita, Nicolas ganhou a disputa aérea no segundo pau e completou de cabeça para o fundo das redes.

No início da etapa complementar o Athletico-PR voltou a reagir e novamente chegou ao empate. Desta vez, Lima recebeu dentro da área e deu passe açucarado para Chiqueti dominar e bater de bico, no cantinho, balançando as redes.

Só que a quarta-feira era mesmo do São Paulo. Sem se abalar, o Tricolor rapidamente passou à frente mais uma vez, com Alves, que recebeu longo lançamento de Maik e, nas costas do zagueiro, cabeceou encobrindo o goleiro e garantindo a importante vitória fora de casa para os são-paulinos.