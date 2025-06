Com futuro incerto, Neymar é cobiçado pelo Fenerbahçe, diz jornal turco

Segundo o jornal turco Fanatik, Neymar é preterido pelo Fenerbahçe, clube comandado pelo técnico português José Mourinho. Isso porque o contrato do camisa 10 do Peixe se encerra no final de junho, mas ambos ainda não chegaram a um acordo para sua renovação.

"O Fenerbahçe está atrás de um craque que fará sucesso no mundo todo e esgotará suas camisas: Neymar, que vem decaindo no futebol nos últimos anos. No entanto, o craque tem um objetivo importante na nova temporada: vestir a camisa brasileira na Copa do Mundo de 2026. Por isso, o jogador de 33 anos dá grande importância à nova temporada e quer renascer", disse o jornal.

"O clube fez uma oferta ao craque mundial. O Fenerbahçe queria contratar um nome que emocionasse a torcida em desespero. Nesse sentido, o clube amarelo-azul-marinho recorreu a Neymar", completou o veículo turco.

De acordo com o jornal, um dos idealizadores dessa contratação é Mourinho, atual treinador da equipe. Sob o seu comando, o Fenerbahçe não teve sucesso na última temporada. Após perder o Campeonato Turco para o Galatasaray, seu maior rival, foi eliminado da Liga dos Campeões e da Copa da Turquia.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, está conversando com o estafe do jogador para tentar renovar o vínculo do craque pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Santos espera receber uma resposta contundente de Neymar sobre seu desejo de permanência.

A equipe paulista, no entanto, tem dúvidas, especialmente no âmbito financeiro. Caso o meia-atacante dê um sinal positivo para ficar, a diretoria estuda algumas manobras financeiras para conseguir mantê-lo.

Neymar voltou ao Santos no final de janeiro. Desde então, disputou 13 partidas, incluindo o amistoso com o RB Leipzig. Neste período, sofreu duas lesões musculares, uma delas que o obrigou a ficar de fora da semifinal do Paulista, contra o Corinthians, ocasião em que o Peixe foi eliminado.

Nesta passagem, ele fez três gols e deu três assistências. A última aparição do craque foi na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileirão. Na ocasião, ele foi expulso no segundo tempo após receber dois cartões amarelos. Caso não renove, esse terá sido o seu último jogo com a camisa santista.