Com desejo de manter Rayan, Admar Lopes fala sobre Coutinho e Léo Jardim

Admar Lopes foi oficialmente apresentado como novo diretor de futebol do Vasco nesta quarta-feira. Em sua primeira entrevista coletiva a serviço do clube, o português e projetou reforços para a segunda metade do ano, apesar do contexto financeiro delicado.

"Ficou muito claro que é uma diretoria responsável. Desde o primeiro dia, me explicaram a situação financeira complicada que o Vasco vive. Temos que aliviar a folha salarial para podermos contratar, mas acreditamos que será possível trazer jogadores para reforçar o elenco", disse.

Admar Lopes, novo Diretor Executivo de Futebol, apresentado oficialmente ? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/TpNOyL91vi ? Vasco da Gama (@VascodaGama) June 18, 2025

Em seguida, Admar destacou que sua intenção nesta janela de transferências é manter a espinha dorsal do elenco e garantir a permanência de Rayan no clube.

"Diniz pediu que os jogadores mais utilizados não sejam negociados, mas há propostas que não podem ser recusadas. Minha expectativa com a diretoria é manter o Rayan, mas há uma multa e, se pagarem, não podemos fazer nada. Eu acredito que o Rayan vai ficar até o fim do ano no Vasco", declarou.

Indefinições contratuais

As situações de Léo Jardim e de Philippe Coutinho são incógnitas no Vasco. O goleiro tem um vínculo até o final deste ano e o meia está emprestado pelo Aston Villa até o dia 30 de junho.

"Temos conversas abertas em relação a renovação dos dois jogadores. Existe um grande interesse do Vasco e do técnico para continuarem. Existem propostas sobre a mesa e, nos próximos dias, podemos ter novidades em relação aos dois casos", concluiu.

O Vasco volta a campo somente no dia 15 de julho, quando visita o Independiente del Valle, pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, a partir das 21h30 (de Brasília).