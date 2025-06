Classificações do Mundial de Clubes 2025: veja pontuações de ontem, 17/06/2025

O quarto dia de Mundial de Clubes registrou mais um embate de brasileiro contra europeu. Na terça-feira (17), pelo Grupo F, o Fluminense dominou o Borussia Dortmund mas ficou no 0 a 0.

O Tricolor foi bastante elogiado pela atuação, sendo considerado uma das melhores do torneio até o momento. Toda equipe de Renato Gaúcho esteve bem na partida, com destaque para o zagueiro Thiago Silva e os meio-campistas Martinelli e Jhon Árias, eleito o craque do jogo.

Pelo mesmo grupo do Fluminense, oda África do Sul derrotou o, da Coréia do Sul, por 1 a 0 e assumiu a liderança da chave. Pelo Grupo E, oé o primeiro, por ter vencido opor 3 a 1, com gols de Colídio, Driussi e Meza.

O River lidera o grupo porque na outra partida da chave, Monterrey e Inter de Milão ficaram no 1 a 1. Sérgio Ramos abriu o placar para os mexicanos e Lautaro Martínez deixou tudo igual. A seguir, confira todos os resultados do dia e como estão as classificações do Mundial de Clubes.

Resultados do Mundial de Clubes ontem, 17/06/2025

Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund

River Plate 3 x 1 Urawa Red Diamonds

Ulsan Hyundai 0 x 1 Mamelodi Sundowns

Monterrey 1 x 1 Inter de Milão

Classificações do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Al Ahly - 0

Inter Miami - 0

Palmeiras - 0

Porto - 0

Grupo B

PSG - 3 pontos

Botafogo - 3

Seattle Sounders - 0

Atlético de Madrid - 0

Grupo C

Bayern de Munique - 3

Benfica - 1

Boca Juniors - 1

Auckland City - 0

Grupo D

Flamengo - 3

Chelsea - 3

Los Angeles FC - 0

Espérance Tunis - 0

Grupo E

River Plate - 3

Monterrey - 1

Inter de Milão - 1

Urawa Reds - 0

Grupo F

Mamelodi Sundowns - 3

Fluminense - 1

Borússia Dortmund - 1

Ulsan Hyundai - 0

Grupo G

Al Ain

Juventus

Manchester City

Wydad Casablanca

Grupo H