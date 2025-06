Chelsea e Newcastle disputam a contratação do atacante brasileiro João Pedro

O atacante brasileiro João Pedro, de 23 anos, é um dos grandes alvos do Chelsea e do Newcastle United nesta janela de transferências. O jogador, que atualmente defende o Brighton-ING, foi revelado pelo Fluminense em 2019.

João Pedro atrai o interesse do Chelsea desde a metade da temporada. No entanto, a equipe londrina não avançou nas negociações com o Brighton. Assim, o Newcastle, que busca um centroavante para a próxima temporada, também passou a monitorar a situação do atacante. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano.

Há cinco anos no futebol inglês, o atacante brasileiro defendeu o Watford entre 2020 e 2023. Pelo bom desempenho na Segunda Divisão na temporada 2022/23, foi contratado pelo Brighton, equipe que vem se destacando nas últimas edições da Premier League por conta de seu elenco promissor.

Em cinco temporadas no futebol inglês, João Pedro disputou 179 partidas, marcou 54 gols e deu 18 assistências. Pela Premier League, o atacante balançou as redes 22 vezes em 86 jogos.

Valorização do João Pedro

Contratado pelo Brighton em 2023 por 34,2 milhões de euros (cerca de R$ 184 milhões na época), o atacante se valorizou graças ao bom desempenho na equipe inglesa.

Segundo o transfermarkt, João Pedro é atualmente avaliado em 50 milhões de euros (R$ 316 milhões). O contrato do brasileiro com o Brighton é válido até junho de 2028.