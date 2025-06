Charles Do Bronx ignora provocações e se diz pronto para 'colisão' com Topuria

Faltando poucos dias para o aguardado duelo contra Ilia Topuria no UFC 317, Charles Oliveira mantém o foco e garante que não se abala com as provocações do rival. O combate, que lidera a 'Semana Internacional da Luta', acontece no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA), e marca a tentativa do ex-campeão de recuperar o cinturão peso-leve (70 kg) diante do ex-dono do título dos penas (66 kg).

Desde que a luta foi anunciada, Topuria tem adotado uma postura provocadora nas redes sociais, chegando a ironizar o paulista publicamente. Apesar do tom debochado do adversário, 'Do Bronx' prefere manter a serenidade e destaca sua longa trajetória na elite do MMA, onde já enfrentou os mais variados estilos de oponentes.

"Não gosto de falar disso porque tudo o que a gente diz vira barulho, mas acho que já passamos dessa fase, né? São 15 anos de UFC. Entrei como um garoto. Hoje sou um leão entre leões. Um leão diferente, um leão mau", declarou, em entrevista ao portal 'MMA Fighting'.

Ao longo da carreira, o brasileiro superou críticas que colocavam em dúvida sua resistência e poder de nocaute - características que comprovou ao bater nomes como Michael Chandler, Dustin Poirier e Justin Gaethje. Agora, diante de um nome em ascensão, ele reconhece o nível de exigência do confronto.

"MMA é imprevisível. Ele tem poder de nocaute, eu também. Tenho meu jiu-jitsu, ele também tem o dele, embora ainda não tenha mostrado. Somos dois que andam para frente. Vai colidir", projetou.

Legado em jogo

Com leve vantagem na envergadura e bem mais rodagem no octógono, Charles do Bronx entra como azarão nas casas de apostas, mas aposta na experiência e na dedicação para alcançar novamente o topo da divisão. Mais do que o título, enxerga no UFC 317 uma oportunidade de ampliar ainda mais seu legado entre os maiores nomes da história do esporte.

