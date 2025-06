Marra? Capitão de time japonês se explica após ignorar rivais no Mundial

Marius Hoibraten, capitão do Urawa Reds, pediu desculpas e se justificou por não ter cumprimentado os jogadores do River Plate na cerimônia antes de a bola rolar no jogo do Mundial.

O que aconteceu

O zagueiro norueguês afirmou que se confundiu com o novo protocolo e que, por isso, passou reto pelos titulares do River. Ele era o primeiro da fila do Urawa e explicou que não sabia que devia apertar a mão dos jogadores naquele momento, após se perfilarem no centro do campo.

Hoibraten acrescentou que pediu desculpas aos jogadores no intervalo pela ignorada. Ele estendeu o pedido de desculpas à torcida do clube argentino e parabenizou pela vitória por 3 a 1.

À torcida do River Plate: Esqueci de fazer o aperto de mãos porque o protocolo era novo. Fiquei confuso e não entendi que devíamos nos cumprimentar ali. Por isso caminhei sem fazer o aperto de mãos. Parece que ignorei os jogadores. Esta nunca foi minha intenção. Me desculpei com os jogadores no vestiário depois da partida e agora me desculpo com vocês. Parabéns pela vitória! Todo o melhor nos próximos jogos

Hoibraten, nas redes sociais

Hoibraten foi o último do Urawa Reds a entrar no gramado e estava perdido sobre os procedimentos. Após o alinhamento, ele cumprimentou os árbitros e estava voltando pelo mesmo caminho, mas foi corrigido de que deveria passar na frente do time adversário, que ficou aguardando. Enquanto ele passou direto, os outros jogadores da equipe cumprimentaram os oponentes.

A atitude do capitão do time japonês causou estranheza nos rivais e repercutiu como "marra" nas redes sociais. Jogadores do River, como Montiel e Pezzella, pareceram confusos no momento. Na internet, torcedores se dividiram entre que condenaram a postura do norueguês e os que deram o benefício da dúvida.

