Capitão do Urawa admite erro e se desculpa por gesto com rivais do River no Mundial de Clubes

Capitão do Urawa Red Diamonds, o zagueiro Marius Höibraaten utilizou as redes sociais nesta quarta-feira para pedir desculpas públicas ao River Plate. O defensor foi duramente criticado pela imprensa argentina após não cumprimentar os jogadores da equipe rival, quebrando o protocolo do início do jogo entre as equipes, pela primeira rodada do Grupo E do Mundial de Clubes.

A cena chamou atenção por Höibraaten ser o único a passar reto pela fila dos jogadores do River, que aguardavam o cumprimento tradicional. A atitude foi interpretada como desrespeitosa após a vitória dos argentinos por 3 a 1, em partida disputada no estádio Lumen Field, em Seattle.

Em sua justificativa, o norueguês alegou confusão com o novo formato de cumprimento exigido pela organização do torneio. "Me esqueci de apertar as mãos porque a configuração era nova. Me confundi e estava na minha bolha, e não entendi o que deveríamos ter feito. Caminhei e não cumprimentei os jogadores do River Plate. Pareceu que não me importei com vocês (torcedores) e nem com os jogadores. Essa nunca foi minha intenção", escreveu ele.

O defensor ainda revelou que buscou se retratar diretamente com os jogadores argentinos após o apito final. "Me desculpei com os jogadores no vestiário depois da partida e agora me desculpo com vocês (torcedores). Tudo de melhor nos próximos jogos", completou em seu post.

Além da polêmica, Höibraaten teve participação negativa dentro de campo: ele falhou no lance que resultou em um dos gols do River Plate. A atuação abaixo do esperado somada ao episódio do pós-jogo ampliou as críticas ao jogador.

Com a derrota, o Urawa Reds é o lanterna do grupo, enquanto o River assumiu a liderança com três pontos. O próximo compromisso dos japoneses será no sábado, às 16h (de Brasília), contra a Inter de Milão, novamente em Seattle. Já o River volta a campo diante do Monterrey.