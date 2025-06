Caio Borralho responde provocação de Imavov: "Fará o que eu ordenei"

A troca de farpas entre Caio Borralho e Nassourdine Imavov ganhou um novo capítulo nesta semana. Após ser provocado publicamente pelo russo naturalizado francês, o brasileiro utilizou as redes sociais para responder com firmeza, elevando ainda mais a temperatura de um possível duelo que pode ser anunciado em breve.

Por meio do X (antigo Twitter), Borralho acusou o oponente de ter evitado o embate por um longo período e insinuou que, agora, a decisão sobre o confronto não está mais em suas mãos. Em tom desafiador, o representante da 'Fighting Nerds' garantiu que vai impor o ritmo da disputa e mandá-lo "de volta para o Daguestão".

"Finalmente parou de se esconder, hein??? Você não liga para nada, faz o que te mandam! Você tentou evitar essa luta por tanto tempo e TODO MUNDO sabe disso. Agora, você fará exatamente o que eu ordenei: lutar comigo! Eu faço as regras aqui... Diga adeus à França, vou te mandar de volta para o Daguestão", escreveu.

Clima hostil

O atrito entre os atletas se intensificou após Imavov revelar que não será mais o reserva oficial do combate entre Dricus Du Plessis e Khamzat Chimaev, que disputarão o cinturão dos médios no UFC 319. Sem função definida no evento, o francês voltou sua atenção para Borralho, que há meses o desafiava publicamente.

Com o UFC Paris confirmado para 6 de setembro, o confronto entre os dois surge como forte candidato a liderar o card. Ainda sem confirmação oficial por parte da organização, o cenário favorece a realização da luta, considerando o bom momento vivido por ambos: o brasileiro está invicto no UFC, com sete vitórias seguidas, enquanto o europeu lidera o ranking da divisão com quatro triunfos consecutivos.

Finally stopped hiding huh??? U don't call anything, you do what you're told! U tried to avoid this fight for so long and EVERYBODY knows that. Now, u will do exactly what I commanded: fight me! I make the rules here...Say bye bye to France, I'm sending you back to Dagestan ??... https://t.co/yVvLlvYg1N

- Caio Borralho (@BorralhoCaio) June 17, 2025

