Brasileiro feminino: veja rivais de Corinthians, São Paulo e Palmeiras nas quartas de final

A primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino chegou ao fim na tarde desta quarta-feira, com a realização de oito jogos simultâneos. Todos os 16 times entraram em campo ao mesmo tempo e definiram os rebaixados e os confrontos das quartas de final da competição.

Líder da tabela de classificação, o Cruzeiro enfrentará o Red Bull Bragantino na próxima fase. O Corinthians, por sua vez, mede forças com o Bahia, enquanto o São Paulo encara a Ferroviária. Já o Palmeiras será rival do Flamengo.

Em contrapartida, o 3B da Amazônia, 15º colocado, com sete pontos, foi rebaixado. A equipe se juntou ao Sport, que ficou na lanterna, com somente três pontos, e já havia caído antecipadamente.

Veja abaixo os duelos das quartas de final (os times da esquerda decidem em casa):

Cruzeiro x Red Bull Bragantino

Corinthians x Bahia

São Paulo x Ferroviária

Palmeiras x Flamengo

FIIIIIIIIIM DE PAPO E GRANDE VITÓRIA DAS BRABAS!! ?? Em casa, o Corinthians venceu de virada o Cruzeiro e encerrou a primeira fase do Brasileirão Feminino na segunda colocação! ??? Corinthians 4 ? 2 Cruzeiro ? Gabi Zanotti

? Duda Sampaio

? Tamires

? Letícia Monteiro... pic.twitter.com/rOIPTfNRgk ? Corinthians (@Corinthians) June 18, 2025

Já nas semifinais, os cruzamentos serão entre Cruzeiro x Bragantino e Palmeiras x Flamengo. Do outro lado da chave, o vencedor do embate entre São Paulo e Ferroviárias enfrentará quem passar entre Corinthians e Bahia.

O mata-mata do Brasileirão feminino está previsto para ser disputado a partir do dia 10 de agosto. Já as finais devem ocorrer em 7 e 14 de setembro.