Brasileiro da Inter de Milão diz que europeus 'não assistem ao Brasileirão'

Luis Henrique, ex-Botafogo e hoje na Inter de Milão, deu sua versão para o desempenho abaixo do esperado dos europeus no Mundial de Clubes da Fifa.

O que aconteceu

O atacante disse que os europeus não acompanham o futebol brasileiro e por isso são surpreendidos. Dos dez times do Velho Continente que entraram em campo até agora na Copa do Mundo de Clubes, só quatro venceram: PSG, Bayern de Munique, Chelsea e Manchester City.

O que acontece um pouquinho é que os caras [europeus] não assistem ao Brasileirão e outras competições das Américas, e às vezes são surpreendidos Luis Henrique, em entrevista à CazéTV

A Inter de Milão de Luis Henrique empatou com o Monterrey por 1 a 1 no jogo de estreia, disputado ontem (17). O time italiano volta a campo no sábado (21) para encarar o Urawa Red Diamonds, do Japão, às 16h (de Brasília).

Assisti a alguns jogos, o próprio Fluminense que surpreendeu o Borussia. Os caras não estão esperando isso do futebol daqui, e se surpreendem. No nosso time, estamos todos muito focados e vamos em busca desse campeonato

Os brasileiros ainda não perderam no Mundial de Clubes. Até aqui, foram duas vitórias (Flamengo e Botafogo) e dois empates (Palmeiras e Fluminense).

Há três encontros entre brasileiros e europeus na segunda rodada da fase de grupos: PSG x Botafogo, Bayern de Munique x Botafogo e Flamengo x Chelsea.