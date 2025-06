Brasileiras avançam até as quartas de final do Mundial de Judô, mas perdem na repescagem

Nesta quarta-feira, as brasileiras Beatriz Freitas e Karol Gimenes deram adeus ao Mundial de Judô em Budapeste. As duas avançaram até as quartas de final, mas foram eliminadas na repescagem e não brigaram pelo bronze. Leonardo Gonçalves parou nas oitavas de final.

Em sua primeira luta, Beatriz Freitas derrotou a indiana Ishroop Narang, na segunda rodada da competição, na categoria até 78 quilos. A brasileira conseguiu dois yukos e um ippon por imobilização. Nas oitavas de final, Bia aplicou um waza-ari na britânica Emma Reid.

Na sequência, a judoca perdeu para a eslovena Metka Lobnik por yuko. Beatriz Freitas disputou a repescagem contra a chinesa Ma Zhenzhao, mas acabou sendo imobilizada e deu adeus ao Mundial de Judô.

Karol Gimenes, por sua vez, venceu a polonesa Beata Pacu-Kloczko por yuko em sua primeira luta nesta quarta-feira, pela segunda rodada, também até os 78 quilos. No golden score, a brasileira aplicou um yuko na francesa Fanny Posvite e avançou às quartas de final.

Diante de Patrícia Sampaio, líder do ranking mundial, Karol sofreu dois yukos e foi derrotada, também no golden score. Na repescagem, a brasileira perdeu para a japonesa Ikeda Kurena por yuko e não teve chance de brigar pela medalha de bronze.

"Estou muito feliz de ter chegado até aqui, mas eu queria mais. Estou pronta para mais, só que no alto rendimento um erro pode custar muito. A gente tem que seguir em frente, tem que levantar a cabeça e continuar trabalhando. Vou voltar mais forte. Hoje ficou aquele gostinho que dá. Saio daqui mais confiante", disse Karol Gimenes à Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

Leonardo Gonçalves

Entre os homens, o único brasileiro em ação no Mundial de Judô nesta quarta-feira foi Leonardo Gonçalves. Na categoria até 100 quilos, o judoca começou o dia com vitória sobre o cazaque Nurlykhan Sharkhan, com três yukos e um waza-ari.

No entanto, nas oitavas de final, o brasileiro perdeu a luta para o sul-coreano Kim Seheon, depois de sofrer um ippon por projeção, e acabou eliminado.