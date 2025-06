Botafogo: Paiva admite 'asneiras' no 1º jogo e exalta vestiário de campeões

O técnico Renato Paiva admitiu que não conseguiu fazer um bom trabalho no primeiro jogo do Botafogo, vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, pelo Mundial da Fifa. Mas exaltou um vestiário que chamou de "balneário de campeões".

"Quando entrei, era quase ambiente fúnebre. E havíamos ganhado! Pensei: 'Estou num vestiário de campeões. Ganharam o jogo e estão desiludidos'. Isso tem a ver com a resiliência, a paixão, o caráter deste grupo de jogadores. Fiquei feliz quando vi o grupo triste. 'Estão em um grupo de campeões'. Mas, no fim, ganhar é o mais importante no futebol. Tenho certeza que meus amigos Abel Ferreira e Renato Gaúcho trocariam as magníficas atuações dos times deles por vitórias", falou o treinador português do Botafogo.

Paiva usou a palavra "asneiras", usada em Portugal no sentido de "bobagens" para definir a própria atuação a partir do intervalo da partida de Seattle. Um mea culpa que vem ao encontro das críticas recebidas.

"Coloco-me em primeiro lugar e à frente de toda a gente. Todos temos direito de ter uma má noite. Foi um plano de jogo top, entramos com uma estratégia, estávamos 2 a 0 à frente no intervalo. Tudo muito bem. No intervalo. começo eu a não ajudar. Intenção foi tirar um 9 e colocar o Corrêa e o Savarino para dentro para termos mais bola. A verdade é que começou a não funcionar, o Joaquín estava em condições difíceis, eu me precipitei na utilização. Fui tentar corrigir, mas as coisas não deram certo. Não ajudei durante o jogo. Comecei a mexer e as coisas correram muito mal. É a vida do treinador", falou Paiva, que completou:.

"É uma má noite e reconheci diante dos jogadores, o que é importante. 'Oi, fiz asneira'. Vamos para frente, aprender com os erros."

Sobre o duelo contra o PSG, Renato repetiu a frase que tem usado com frequência: "O cemitério do futebol está cheio de favoritos".

"Preparamos os jogos sempre da mesma forma. Do que quero que minha equipe faça. Corrigir o que fizemos mal, que não foi pouco, competir e lutar pelos três pontos. Esse se ser favorito ou o outro ser favorito é um impacto que quero retirar. O adversário também ganha, perde e empata. Eles erram pouco, por isso são campeões da Europa, mas não são infalíveis", concluiu.